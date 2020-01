Emre Can va al Borussia Dortmund e ringrazia la Juventus | Dopo un lungo andirivieni, Emre Can ha ufficialmente salutato la Juventus e si è accasato al Borussia Dortmund. E’ tornato in Germania, a casa, per cercare di non farsi scappare l’opportunità di giocare l’Europeo e da domani sarà a disposizione di Lucien Favre e continuare la rincorsa alla vetta.

Emre Can, messaggio d’amore alla Juventus

Dopo l’addio, è arrivato anche il messaggio d’amore di Emre Can per la Juventus, lo staff bianconero e soprattutto verso i tifosi. Sui propri social network ha pubblicato un bellissimo video con le sue giocate in bianconero, con allegato un messaggio di ringraziamento:

“Voglio dire grazie a tutto il mondo Juventus per il supporto. Ai miei compagni di squadra, allo staff e a tutti coloro che lavorano dietro le quinte. E’ stato un onore rappresentare questo grande club e porterò i ricordi nel mio cuore. Grazie mille. Forza Juve”.

I want to say thank you to everyone at Juventus for their support. To my teammates, the staff and everybody behind the scenes. It was an honour to represent this great club and I will carry the memories in my heart. Grazie Mille. Forza Juve. pic.twitter.com/oJWkxFhB55 — Emre Can (@emrecan_) January 31, 2020

Can al Borussia: le cifre dell’affare

La Juventus ha comunicato di aver perfezionato l’accordo con il Borussia Dortmund per la cessione a titolo temporaneo di Emre Can per un corrispettivo di 1 milione di euro fino al 30 giugno 2020. Il Borussia Dortmund perfezionerà l’acquisto a titolo definitivo del calciatore qualora vengano raggiunti determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2019/2020. La somma totale per l’acquisto di Emre Can sarà di 25 milioni di euro, pagabili in tre tanche.