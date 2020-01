Ultime mercato Milan, visite mediche per Piatek: Rodriguez è in Olanda

Piatek sta svolgendo in questo momento le visite mediche con l’Hertha Berlino, cosa che toccherà presto a Ricardo Rodriguez, diretto verso il PSV: per il calciomercato del Milan, il penultimo giorno è quello dei saluti.

Milan, Piatek all’Hertha: i dettagli

L’ambizioso club tedesco ha sborsato 29 milioni per il bomber polacco, offrendogli un aumento di stipendio e un contratto da 4 anni e mezzo. Da chiarire ancora se sarà minusvalenza o meno per le casse rossonere, che intanto possono tornare a pesare un po’ di più. In questi attimi si stanno svolgendo i test clinici in Germania, poi mancherà soltanto l’annuncio ufficiale ed allora sarà la fine di una storia d’amore che all’inizio sembrava poter essere interminabile. Quella doppietta al Napoli all’esordio, un anno fa, proprio di questi tempi, sembrava l’epifania di un mostro dell’area di rigore: in 12 mesi invece è cambiato tutto, prima la flessione con Gattuso, l’involuzione con Giampaolo, ed infine l’esclusione con Pioli e l’arrivo di Ibra. Adesso si apre una nuova pagina, in un altro campionato.

Rodriguez pronto a firmare con il PSV Eindhoven

Anche Ricardo Rodriguez ha avuto una parabola discendente, in modo forse anche più repentino: nei primi impegni stagionali era un titolare per Giampaolo, poi anche a causa troppi acciacchi è finito via via nelle retrovie. Sembrava potessere essere destinato al Napoli, ma Giuntoli ha bloccato tutto visto che interessava soltanto in prestito con diritto di riscatto, e non obbligo. In questo momento è atterrato in Olanda, dove sono in programma i test medici, poi sarà il momento dell’annuncio. Al Milan finiscono circa 5 milioni tra prestito e riscatto obbligatorio.