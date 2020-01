Inter-Fiorentina, Conte parla delle condizioni di Sensi

Ultime Inter Conte parla delle condizioni di Stefano Sensi | L’Inter ha vinto il match contro la Fiorentina di Coppa Italia. Continua il cammino nella coppa nazionale, in semifinale ci sarà il Napoli di Gattuso. Intanto, l’allenatore nerazzurro ha spiegato dopo il match con i viola il motivo per cui Sensi non è sceso in campo. Il calciatore è stato fuori dal match per un nuovo problema muscolare. Potrebbe non essere solo una grande occasione colta dall’Inter riguardo l’acquisto di Christian Eriksen. Il calciatore potrebbe essere stato acquisto proprio per i continui infortuni muscolari di Sensi che non darebbero a Conte la giusta garanzia. Tanti i match saltati dal calciatore che a inizio stagione era il migliore dell’Inter.

Inter news, le parole di Conte su Sensi

“Senza Sensi e Borja Valero abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, è stata un po’ un’improvvisazione in campo. Mi auguro di recuperare qualcuno in mezzo al campo per la prossima partita, siamo un po’ in difficoltà. Il cambio di modulo è stato dettato proprio dagli infortuni che abbiamo avuto in questi giorni, soprattutto a centrocampo. Martedì abbiamo avuto cattive notizie su Sensi e Valero. Stefano ha avuto un piccolo fastidio al polpaccio, Borja alla coscia. Per questo abbiamo provato un nuovo sistema di gioco, dove sono stati coinvolti i tre attaccanti. Sensi out per un risentimento muscolare al polpaccio sinistro”.