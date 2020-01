Oroscopo di domani 31 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. In amore le cose vanno decisamente meglio rispetto a qualche settimana fa, mentre qualche problema potrebbe ripresentarsi sul lavoro. I tuoi progetti faticano a prendere vita, e a volte non ti senti abbastanza apprezzato e valorizzato.

Toro. E’ un periodo abbastanza positivo per te, ti senti pieno di energie e con voglia di fare, specie in ambito lavorativo. In generale le cose sono ancora un po incerte per quanto riguarda l’amore, non sai se spingerti oltre o meno.

Gemelli. Hai vissuto un mese di dicembre non proprio al massimo, soprattutto per via di qualche discussione avuta con le persone intorno a te. Adesso sono arrivati alcuni chiarimenti, che ti permettono di essere più sereno.

Cancro. Non è una buona giornata per te: sei nervoso per via del lavoro e di alcuni disguidi, e questo ti porta ad essere quasi inaccostabile. Cerca di calmarti e di sorvolare alcuni problemi, le cose miglioreranno sicuramente.

Leone. Sei sicuro di te stesso e con tanta forza, cerca di approfittarne soprattutto sul lavoro, dove è arrivato il momento di far vedere quanto vali.

Vergine. Buon periodo in amore, potresti fare nuove conoscenze, e se sei in una relazione, potrebbe essere arrivato il momento di fare un passo avanti.

Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Tutto più facile per quel che concerne l’amore. Ti rammaricherai soltanto quando ti renderai conto che non riesci a fare ciò che avevi nei programmi. Situazione che migliora in ambito lavorativo.

Scorpione. In amore c’è una situazione un po di stallo: la tua relazione è in bilico, i dubbi sono tanti e i disguidi altrettanto. Attenzione alle nuove conoscenze, a volte non è tutto come sembra.

Sagittario. E’ una settimana tranquilla. Non posso dire che si tratti di un periodo esageratamente positivo, ma non è neanche così difficile. Certo che nel prossimo weekend la Luna sarà nel tuo segno.

Capricorno. Grandi progressi in ambito lavorativo, potresti ricevere un riconoscimento, o addirittura una promozione. Il tuo impegno sta venendo piano piano ripagato.

Acquario. In amore ci sono delle piccole complicazioni, e se siete in coppia questo potrebbe non essere un momento positivo. Qualche discussione di troppo mira alla stabilità del vostro rapporto, dosate bene le parole e cercate un punto di incontro.

Pesci. Cerca di valorizzare più te stesso, specie in amore, dove a volte ti senti troppo insicuro di te stesso. Occhio anche alle finanze, in questi due mesi hai speso parecchio, non esagerare.