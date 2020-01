Notizie Milan, l’addio amaro di Suso: lo spagnolo si sfoga

Il trequartista si libera delle frustrazioni che hanno accompagnato gli ultimi mesi in rossonero: il classico sassolino dalla scarpa, che lasciando il Milan, Suso ha voluto togliersi.

Suso contro il Milan

Uno sfogo comprensibile, seppur forte nei toni. Ma l’ultimo anno e mezzo per lo spagnolo non è stato facile, non tanto per come è stato trattato da questo o quell’altro allenatore, o da qualche dirigente in particolare: ad averlo segnato è il clima che lo ha accompagnato negli ultimi tempi, un ambiente particolarmente ostile nel complesso, tifosi compresi. “Ho lottato contro tutto e tutti“, si legge su Sportmediaset che riferisce le sue parole, “Milan e Siviglia sapevano bene che la mia volontà era andare in Spagna già in estate. Ho vissuto settimane difficili, ora vado nel posto giusto per far decollare la mia carriera una volta per tutte. Mister Lopetegui mi conosce meglio di chiunque altro, sono davvero felice”.

Perché Suso è andato via?

Ieri l’ufficialità e i dettagli dell’affare. Ma sarà soltanto il tempo a stabilire la bontà dell’affare: visti i 20 milioni di plusvalenza, per le casse rossonere il problema non è economico. Il dubbio è solo tecnico, perché se è vero com’è vero che nell’ultimo periodo quand’è sceso in campo ha deluso, è anche vero che in altri casi ha tolto le castagne dal fuoco all’allenatore di turno, e per quasi tutti quelli che si sono avvicendati in panchina negli ultimi anni è stato inamovibile.