Notizie Inter, l’entourage di Giroud attacca la dirigenza

Sembra tutto fatto: Olivier Giroud doveva essere la prima punta di riserva per Antonio Conte, il sostituto ideale di Lukaku. Qualcosa invece è andato storto nelle fasi finali della trattativa, scatenando la rabbia di chi stava curando l’affare, mostrata tutta sui social.

Ultime Mercato Inter, la rabbia dopo il fallimento dell’affare Giroud

Il bomber francese era in scadenza con il Chelsea: così Marotta ha pensato che, in fin dei conti, 7 milioni fossero troppi per un giocatore che tra 5 mesi si sarebbe liberato a 0, evidentemente rassicurato anche dal recupero di Alexis Sanchez. Dall’altro lato del tavolo, per quest’affare, sedeva anche Vincenzo Morabito, intermediario della trattativa, il quale non è dello stesso avviso ed anzi si è lanciato in uno sfogo sui social: “Bye bye Inter. Troppi soldi spesi per Eriksen e i cinesi hanno detto stop, 25 milioni per un giocatore in scadenza tra 5 mesi…”. La ferita insomma, è aperta.

Ultimissime Inter, per l’attacco si punta sui giovani

D’altronde l’attaccante francese ha ormai 33 anni, e questo fattore deve essere stato determinante nella scelta della dirigenza nerazzurra di abbandonare l’affare. Anche perché l’attaccante in arrivo ad Appiano è un baby: stiamo parlando di Martin Satriano, da oggi un giocatore dell’Inter salvo imprevisti dell’ultimo minuto. Classe 2001, alto 1.87 metri, arriva dall’Uruguay dove fino a ieri giocava con il Nacional: si aggregherà inizialmente alla Primavera.