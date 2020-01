Mercato Roma, Gonzalo Villar è un giocatore giallorosso (ufficiale)

Colpo della Roma che si assicura i servigi dello spagnolo classe ’98, in arrivo dall’Elche: da pochi secondi è arrivato il comunicato ufficiale.

Ultime Roma, Villar è ufficiale: i dettagli

Sbarcato ieri sera a Fiumicino, questa mattina il centrocampista ha sostenuto le visite mediche, al termine delle quali è arrivato quindi l’annuncio del club attraverso un tweet: “Ufficiale, Gonzalo Villar ha completato il suo trasferimento alla Roma“, si legge sul profilo ufficiale della società.

Un affare da 5 milioni, 4 + 1 di bonus, che Petrachi ha potuto portare a segno quando il Valencia ha comunicato all’Elche la volontà di non esercitare il diritto di prelazione che aveva sul giovane. Colpa di una spy story che l’ha visto sfortunato protagonista: un litigio tra dirigenti che gli ha impedito di tornare al Mestalla. La Roma è stata brava ad inserirsi tra le pieghe della vicenda e strappare un sì alla proprio proposta di contratto quadriennale.

Le prime parole di Villar

Classe ’98, da quando era un esordiente praticamente ha fatto la spola tra Elche e Valencia: con la formazione B del club di Lim è stato protagonista assoluto nella stagione 2017/2018. Queste le sue prime parole ufficiali da giocatore giallorosso: “Arrivo in un grande Club e non potrei essere più felice. Per me è una bella sfida, non vedo l’ora di dimostrare le mie qualità“.