Mercato Napoli, Mertens via a fine stagione: Inter in vantaggio sul Chelsea

Mercato Napoli: Mertens nel mirino di Inter e Chelsea, la situazione

Mercato Napoli Mertens | Un Napoli scatenato in questo mercato di gennaio, e che adesso dovrà risolvere qualche piccola gatta da pelare per quanto riguarda alcune possibili cessioni. Tra queste anche quella di Mertens, attualmente fermo ai box dopo un infortunio piuttosto fastidioso a dicembre, e attorniato da tantissime voci di partenza. L’attaccante belga è seguito da due squadre in particolare: l’Inter e il Chelsea, ad oggi coinvolte in un vero e proprio duello.

Il Napoli ovviamente non è affatto disposto a lasciar partire il proprio giocatore adesso, anzi vorrebbe aspettare il termine del contratto, ovvero giugno. Da lì in poi arriverà la decisione sul futuro, con l’Inter che per ora sembra essere in vantaggio sui Blues. Questa l’indiscrezione di alcuni portali francesi e riportata da cm.it.

Mertens: dal rifiuto al Chelsea alla promessa all’Inter

Mertens non sta vivendo una stagione esaltante, e non è un caso che le sue prestazioni abbiano riflettuto in pieno l’andamento del Napoli in questi ultimi anni. L’ex PSV continua ad essere di fondamentale importanza nella squadra azzurra, e in più il suo legame per la città è un ostacolo quasi insormontabile per le pretendenti. La permanenza fino al termine della stagione è ormai certa, il Chelsea non lo attira, l’Inter è in vantaggio ed è fiducioso.