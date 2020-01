Mercato Juventus: Castrovilli in estate, le ultime

Mercato Juventus: Castrovilli piace a Sarri

Calcio mercato Juventus: Castrovilli in estate può sbarcare a Torino. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista della Fiorentina in estate sarà tra i primi obiettivi del mercato bianconero.

L’ex Bari, contro la Juventus a Torino non dovrebbe scendere in campo dopo lo stop di sabato contro il Genoa. Che lui sia presente o meno, il nome del ventiduenne centrocampista sarà comunque importante nel confronto tra bianconeri e viola. Perché nei prossimi mesi il calciatore potrebbe essere al centro di una trattativa che potrebbe cominciare già domenica prossima.

Sul calciatore, come sempre, c’è anche il fortissimo interesse dell’Inter ma non solo: anche dall’estero cominciano a dirigersi sguardi interessati su Firenze. La Fiorentina osserva tranquilla, forte del contratto rinnovato a ottobre fino al 2024, che garantirà al giocatore un milione di euro a stagione più importanti bonus. Il suo valore di mercato, intanto, è già di 30 milioni. Poco meno di quello di Sandro Tonali, che ha tre anni in meno e di un posto in Nazionale per giugno è già sicuro.

Per strapparlo alla Fiorentina bisognerà trattare e convincere Rocco Commisso, Joe Barone e Daniele Pradè. E il patron viola ha già dimostrato in estate, trattenendo Federico Chiesa nonostante la volontà del giocatore di trasferirsi alla Juventus, di non essere un interlocutore “morbido”.

Ultime Juventus: doppietta con Chiesa?

A proposito di Chiesa, il suo passaggio a Torino non è certo tramontato del tutto. Difficilmente, anche in caso di esito positivo della trattativa per il rinnovo fino al 2023, l’attaccante resterà un’altra stagione a Firenze.

A Fabio Paratici e a Maurizio Sarri continua a piacere, ma un nuovo assalto juventino dipenderà anche dalle altre mosse in attacco dei bianconeri. Una cosa è certa, nonostante la stagione in chiaroscuro, servirà un’offerta attorno ai 60 milioni, con possibili oscillazioni determinate dall’Europeo.