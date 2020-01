Mercato Fiorentina: fatta per Kouamè, in arrivo Duncan, il punto

Mercato Fiorentina: Kouamè e Duncan, il punto

Notizie Fiorentina: oggi Commisso vuole chiudere per Kouamè e Duncan. Come riportato da Sky Sport, la viola è letteralmente scatenata sul mercato. Giornata importante quella di oggi per la società viola.

I dirigenti sono arrivati a Milano per chiudere diverse trattative. E’ praticamente fatta per l’arrivo dal Genoa di Christian Kouamè. L’attaccante ivoriano è in arrivo in queste ore nelle sedi milanesi del calciomercato dove incontrerà i dirigenti viola. Nonostante l’infortunio il calciatore dovrebbe firmare in giornata.

Fiorentina intenzionata però a puntellare anche il centrocampo dove il primo nome resta quello di Alfred Duncan: la trattativa per il ghanese è al momento bloccata.

Il motivo? Il club viola che attendono l’ok definitivo del Sassuolo, che sbloccherà l’affare una volta superate le resistenze di De Zerbi in caso di mancato arrivo in neroverde di una punta.

Ultime Fiorentina: si lavora anche per giugno

Intanto la società lavora anche per Sofyan Amrabat. Per il calciatore resta da trovare l’intesa con il Verona ma al momento la Fiorentina si trova in pole position per la volontà del calciatore.

In uscita è stato raggiunto l’accordo con la Spal per Igor, in una trattativa che coinvolgerà anche Valentin Eysseric, destinato a sbarcare a Ferrara. Occhio anche al nome di Domenico Criscito in uscita dal Genoa: i due club hanno trovato l’accordo, adesso la decisione spetta al capitano rossoblù che non vorrebbe lasciare la Ligure con la squadra in fondo la classifica.