Juventus-Fiorentina: probabili formazioni, torna Ramsey

Juventus-Fiorentina: probabili formazioni di Fantacalcio.it

Juventus-Fiorentina: le probabili formazioni della gara dell’Allianz Stadium di Torino tra i bianconeri e la viola.

Juventus: Lo staff medico bianconero impegnato a restituire per tempo Pjanic, il bosniaco era uscito nell’ultima gara di campionato. Il calciatore era stato costretto al cambio a Napoli per una contusione alla caviglia. Sarri in alternativa potrebbe schierare Bentancur in regia con Rabiot e Matuidi ai lati. In attacco Ramsey si candida ad un maglia da titolare, resterebbe fuori Gonzalo Higuain che non affiancherebbe Dybala e Ronaldo.

Fiorentina: Ichini trema, emergenza nella difesa viola per le assenze degli squalificati Milenkovic e Caceres. Mister Iachini valuta l’impiego di Venuti e Ceccherini ai lati di capitan Pezzella. Sulla corsia di sinistra pronto a tornare Dalbert mentre a destra come al solito agirà Lirola. Dimesso dall’ospedale, Castrovilli il centrocampista proverà il recupero, ma resta in preallarme Badelj per la mediana. Davanti si rinnova la staffetta Cutrone-Vlahovic con l’inamovibile Federico Chiesa che agirà ancora una volta da seconda punta e non da esterno.

Juventus-Fiorentina: così in campo

Juventus (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Venuti, Pezzella, Ceccherini, Lirola, Castrovilli, Benassi, Pulgar, Dalbert, Cutrone, Chiesa. All. Iachini