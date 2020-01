Calciomercato SPAL: colpo Lucas Castro, accordo con il Cagliari

Mercato SPAL – Lucas Castro | Troppo poco spazio in questa stagione per Lucas Castro al Cagliari. Il centrocampista argentino sembra in rottura con Maran e il Cagliari ed è ad un passo dalla SPAL. 15 presenze e 2 reti per il calciatore in questa stagione, ma non è quella che si aspettava. Tante partite entrando dalla panchina e poca fiducia. Gli acquisti di Nandez, Rog e Nainggolan hanno messo ai margini del progetto il calciatore 31enne che ora è pronto all’addio ma per restare sempre nel campionato italiano. L’infortunio di Rog la scorsa settimana ha fatto pensare al Cagliari di tenerlo (contro la sua volontà) ma Castro ha spinto per la cessione ed ora è arrivata la SPAL.

Mercato SPAL – Ecco Lucas Castro

Come riporta l’edizione odierna de La Nuova Ferrara, il club sta per mettere a segno un colpo importantissimo per il reparto di centrocampo. Si tratta di Lucas Castro, che arriverebbe a rimpiazzare Jasmine Kurtic partito nei giorni scorsi con direzione Parma. Dopo la sua cessione è arrivato Dabo per dare fisicità al centrocampo di Leonardo Semplici, ora, invece, si prova ad aggiungere tecnica e qualità con l’acquisto di Castro. Il mercato chiuderà domani, 31 gennaio, ore 20:00, ma già in giornata o domani mattina può arrivare l’annuncio di una trattativa ormai impostata tra i due club.