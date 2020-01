Calciomercato Roma: idea Favilli in qualità di vice-Dzeko

Calciomercato Roma, Favilli è il nuovo nome per l’attacco: Petrachi tenterà l’assalto

Calciomercato Roma – Favilli | Dopo l’uscita amara di Florenzi, che ha visto però entrare il giovane Carles Perez, la Roma non sembra intenzionata a fermarsi nelle ultime ore di calciomercato. I giallorossi continuano a cercare un calciatore adatto a Paulo Fonseca, che sia in grado di occupare il ruolo importante di vice-Dzeko. Nikola Kalinic non ha convinto l’allenatore portoghese ed è per questo che il ds Petrachi è ancora a lavoro per trovargli la soluzione adatta al suo reparto offensivo. Dopo Perez, stando a quanto rivelano i colleghi di Sky Sport, potrebbe arrivare un altro giovane: si tratta del calciatore del Genoa, Andrea Favilli. Il classe ’97 interessa fortemente al club giallorosso e nelle ultime ore potrebbe partire l’assalto, con il Torino che resta sempre sullo sfondo.