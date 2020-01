Calciomercato Roma, Boga obiettivo concreto: c’è l’offerta, la risposta del Sassuolo

Calciomercato Roma: offerta per Boga

Calcio Mercato Roma Boga | Il mercato invernale sta per terminare, e la Roma sta provando gli ultimi assalti per rinforzare il reparto offensivo, fresco fresco di approdo di Carles Perez in giornata. Nel mirino però ci sarebbe anche un altro giocatore, ovvero Boga, attualmente in forza al Sassuolo. L’attaccante sta disputando una stagione davvero straordinaria, e non è un caso che le sue prestazioni abbiano suscitato l’interesse da parte di varie squadre importanti.

Stando a quanto riportato da France Football inoltre, pare che i giallorossi abbiano avanzato un’offerta concreta al Sassuolo, pari a 10 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto. Proposta però rifiutata in tronco dal club neroverde, che vorrebbe tenersi stretto l’ex Chelsea.

News Roma: nuovo tentativo per Boga?

La prima offerta della Roma per Boga non è andata per niente a buon fine, ma la sensazione è che il club capitolino possa decidere di riprovarci da qui a breve, magari cercando di anticipare la concorrenza di alcune squadre. I giallorossi sanno bene di dover faticare parecchio nella corsa al giocatore, specie viste le varie avance anche del Napoli, che alcune settimane fa avevano già avanzato sondaggi e portato avanti alcuni contatti importanti. Per ora i discorsi sono rimandati, si attendono novità.