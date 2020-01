Calciomercato Parma, Gervinho dice ‘sì’ all’Al-Sadd: la situazione

Calciomercato Parma, addio Gervinho? C’è l’assalto dell’Al-Sadd

Calciomercato Parma – Gervinho | Potrebbe rifarlo Gervinho, negli ultimi giorni di mercato potrebbe lasciare nuovamente la Serie A. La notizia era arrivata in serata da Sportitalia: sarebbe arrivata al calciatore ivoriano un’offerta faraonica e irrinunciabile del club qatariota dell’Al-Sadd, che ha fatto vacillare le idee di permanenza al Parma proprio del giocatore ex Roma. L’esterno d’attacco dei crociati lasciò i giallorossi e l’Italia proprio a seguito di un’offerta in arrivo dalla Cina. La situazione si è replicata oggi e i crociati potrebbero dire addio subito all’ivoriano.

News Parma, Gervinho dice ‘sì’ all’Al-Sadd: la situazione

L’addio di Gervinho al Parma non è più un’ipotesi lontana. Il calciatore ivoriano sarebbe vicinissimo al club qatariota. Dall’Al-Sadd è arrivata un’offerta molto onerosa, il club allenato dall’ex stella del Barcellona, Xavi, ha tentato l’assalto per il giocatore classe ’87. Il calciatore avrebbe anche detto ‘sì’ alla proposta e il Parma starebbe valutando la cessione proprio in queste ore, così come rivelato dai colleghi del Corriere dello Sport. E’ per questo che il Parma si sarebbe mosso con velocità nelle ultime ore, diretto sul giocatore della Sampdoria, Gianluca Caprari. Il calciatore potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto ed è possibile che vada a sostituire proprio il calciatore in uscita, diretto in Qatar e agli ordini del tecnico Xavi.