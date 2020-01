Calciomercato Parma: sfida per Caprari con le altre di Serie A

Mercato Parma – Gianluca Caprari | L’attaccante dalla Sampdoria, Gianluca Caprari, nei giorni scorsi sembrava davvero ad un passo dal Sassuolo. L’affare per il classe ’93 però non si è chiuso e anche altre squadre di Serie A si sono fatte avanti. Oltre la SPAL, che sfumato Iago Falque ha fatto dei sondaggi, si è fatto sotto con decisione il Parma, alla richiesta di un attaccante visto il grave infortunio di Roberto Inglese. Nei giorni scorsi, gli agenti del calciatore in scadenza nel 2022 con la Samp, hanno anche incontrato i dirigenti del Sassuolo per discutere i termini dell’offerta. Ma ora il Parma è il club più avanti a tutte.

Calciomercato Parma: sprint per Caprari, Spal e Sassuolo beffate

Come riportato da Sky Sport, Gianluca Caprari è vicinissimo a vestire la maglia del Parma. Il club ha raggiunto nella notte un accordo con la Sampdoria e in mattinata si cercherà di limare i dettagli per chiudere definitivamente la trattativa. Difficile un rilancio del Sassuolo, con il calciatore che ha già dato l’ok per il trasferimento. L’unico nodo tra i due club in trattativa resta la formula: prestito con diritto o con obbligo di riscatto. Oltre a Caprari i due club potrebbero raggiungere anche l’intesa per Vasco Regini, in uscita dalla Samp dopo l’arrivo di Tonelli.