Calciomercato Napoli: Tripaldelli ad un passo, i dettagli

Ultime Napoli, in arrivo Tripaldelli dal Sassuolo? Come riportato da Calciomercato.it gli azzurri potrebbero chiudere un altro colpo in difesa.

Dal Sassuolo potrebbe arrivare Alessandro Tripaldeli, esterno sinistro classe ’99 napoletano, cresciuto nella scuola calcio Damiano Promotion e formatosi nel vivaio della Juventus.

Il direttore sportivo Giuntoli avrebbe presentato una prima offerta al club neroverde per il calciatore.

Il terzino potrebbe arrivare in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Per ora il Sassuolo avrebbe rifiutato l’offerta e il Napoli facendo una controproposta agli azzurri.

La seconda offerta recapitata dal Napoli sarebbe stata di 10 milioni, ma il club emiliano non vorrebbe concedere il prestito a queste condizioni.

La richiesta è di 2 milioni per il prestito che diventerebbe quindi oneroso. Tripaldelli è un Nazionale Under 21, per le regole della lista di Serie A non farebbe neanche numero per gli azzurri. Il calciatore ha già dato il proprio consenso alla chiusura della trattativa.

Ultime Napoli e Ghoulam?

Il grande problema per gli azzurri resta Fouzi Ghoulam. L’algerino non sta ancora bene e non vuole lasciare gli azzurri che hanno proposto il suo cartellino a lungo in Ligue 1. In questo modo Giuntoli avrebbe liberato il posto per un terzino sinistro.