Calciomercato Napoli, Mertens respinge l’offerta del Chelsea

Calcio mercato Napoli Mertens | Ieri l’incredibile rilanciata dai colleghi di Sky Sport riguardo un possibile addio immediato di Dries Mertens. Sull’attaccante belga del Napoli è piombato il Chelsea che aveva offerto 7 milioni al Napoli per averlo subito in Premier League. Lampard pare che non avrà a disposizione il calciatore, almeno per il momento. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, Mertens sembrerebbe intenzionato a restare in maglia azzurra e declinare la maxi offerta della squadra allenata da Lampard. Restando al Napoli fino al termine del suo contratto (30 giugno). La motivazione è semplice: Dries è legato alla città e alla società, tanto da aver detto più volte di voler rinnovare, in più ci sarebbe da battere il record di gol di Hamsik a cui tanto tiene.

Mercato Napoli – Chelsea e Inter su Mertens, ma può arrivare il rinnovo con gli azzurri

Non c’è solo il Chelsea sul calciatore, visto che Giroud è in uscita tra Tottenham e Inter. Sono diversi i club in Europa che puntano all’acquisto del calciatore del Napoli a parametro zero, tra questi anche l’Inter di Marotta. Intanto non è detto che il calciatore vada via a costo zero a giugno. Mertens può dal 1 febbraio firmare un pre contratto con un nuovo club, ma non sembra che questo accada. Il belga aspetterà il Napoli ancora un po e in extremis potrebbe proprio arrivare un accordo con il club azzurro nel mese di febbraio, che gli ha già proposto 4 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni.