Calciomercato Napoli: Mertens avrebbe detto ‘no’ al Chelsea

Calciomercato Napoli, Mertens rifiuta il Chelsea: nessun trasferimento anticipato del belga

Calciomercato Napoli – Mertens | Sarebbe arrivato il ‘no’ secco al Chelsea da parte di Dries Mertens, stando quanto raccolto dalle ultime notizie di mercato. Su Sky Sport ha parlato l’intermediario dell’operazione di Olivier Giroud in Italia, Vincenzo Morabito, che ha svelato importanti news legate al talento belga dei partenopei. Il giocatore, in scadenza di contratto con il Napoli, non avrebbe voglia di lasciare anzitempo il club d’appartenenza. In attesa di capire qualcosa in più su quel che riguarda il rinnovo, la notizia certa è che il giocatore non lascerà Napoli prima del termine della stagione. Le intenzioni del numero 14 degli azzurri, sarebbero indirizzate verso la permanenza. Mertens azzurro, ancora per altri sei mesi. Il suo ‘no’ blocca nel frattempo la cessione di Olivier Giroud in Italia perché, senza il sostituto, il francese non partirà.