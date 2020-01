Calciomercato Napoli, Allan dice no a Inter e Juventus: Everton corsia preferenziale

Calciomercato Napoli: Allan futuro incerto, suggestione Premier

Calcio Mercato Napoli Allan | Il Napoli è stato protagonista di una stagione piuttosto negativa, per lo meno in campionato, dove gli azzurri sono ancora molto lontani dalla zona Europa, e dove stanno un po mancando le prestazioni di alcuni singoli. Tra quelli un po più sottotono c’è sicuramente Allan, attualmente indisponibile, e continuamente corteggiato da varie pretendenti. In Italia ci sono diverse squadre che lo vorrebbero, partendo dalla Juventus, la quale lo ha più di qualche volta sondato per fine stagione.

Anche l’Inter ci sta facendo un pensierino concreto, ma la sensazione è che il giocatore non abbia nessuna intenzione di “tradire” gli azzurri. La preferenza sarebbe una pista estera, con PSG in agguato, ma soprattutto l’Everton, che con Carlo Ancelotti sarebbe una vera e propria corsia preferenziale per il brasiliano. Questa la notizia riportato da Il Mattino.

News Napoli: Allan, urge il rinnovo

Allan è una pedina fondamentale per il Napoli, il quale però potrebbe avere diversi problemi nel blindarlo a fine anno. La concorrenza è tanta ed è molto agguerrita, e di conseguenza servirà una strategia solida per non incorrere a degli intoppi. L’unica pista percorribile è quella del rinnovo di contratto: gli azzurri sono fiduciosi, la chiusura è vicina.