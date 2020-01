Calciomercato Milan: sfuma Vina, distanza economica con il Nacional

Calciomercato Milan: salta la trattativa Vina, i motivi

Calcio Mercato Milan Vina | Il Milan si sta attivando parecchio in queste ultime ore di mercato, soprattutto per quanto riguarda un innesto in difesa. La partenza di Ricardo Rodriguez ha costretto i rossoneri a dover prendere un altro terzino sinistro, e negli ultimi giorni è andata avanti la trattativa per Vina, giovane giocatore del Nacional.

L’operazione sembrava essersi conclusa senza intoppi, ma ecco che nelle ultime ore sono arrivate inaspettate complicazioni: stando a quanto riportato da cm.com, pare che il Nacional non abbia accettato gli 8 milioni di euro complessivi tra prestito e riscatto offerti dal Milan, e di conseguenza la trattativa si è arenata. Stallo totale, e pochissimo speranze che si possa sbloccare nuovamente.

News Milan: sfumato Vina, le alternative

Vina difficilmente approderà al Milan, specie dopo le diverse complicazioni della trattativa tra rossoneri e Nacional. Ora il Diavolo dovrà assolutamente virare su altri obiettivi, e i nomi per ora sono due: il primo è un certo Robinson, giovane laterale difensivo del Wigan, mentre il secondo è Laxalt. L’uruguaiano è in forza al Torino, ma è ancora di proprietà del Milan. Ad oggi però questa ipotesi è molto complicata, anche perchè i granata difficilmente interromperanno il prestito.