Calciomercato Milan: Saelemaekers è rossonero, cifre e dettagli

Notizie Milan, preso Saelemaekers: sarà lui il sostituto di Suso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha trovato l’intesa con l’Anderlecht per l’esterno belga. Il calciatore sbarcherà a breve a Milano per sostituire. A breve la firma del calciatore.

Alexis Saelemaekers sarà a tutti gli effetti il sostituto di Jesus Suso. Il suo è nome a sorpresa. Sarebbe un acquisto in pieno stile Elliott vista la giovane età del calciatore.

Il suo talento, ammirato in estate all’Europeo U21 con la maglia del Belgio, non è in discussione. Ovviamente vista l’età sarà da valutare l’impatto con il campionato italiano.

Ultime Milan: le migliori giocate del belga

Non è stato sicuramente facile convincere il club belga a cedere il ragazzo visto il suo altissimo potenziale. Segnalato tra i migliori 100 talenti emergenti, il calciatore arriverà in presto con la possibilità di riscattarlo.

Il talento, esploso definitivamente all’Europeo Under 21 che si è disputato in Italia in estate, ha collezionato due presenze nel girone di qualificazione degli azzurri. Maldini e Boban hanno scelto il calciatore per la sua capacità di giocare sia da esterno alto a tre sia come laterale in un centrocampo a 4.

Ultime Milan: le cifre dell’affare: 10 milioni complessivi

Il calciatore sbarcherà a Milano in prestito a Milano per 2 milioni di euro. I rossoneri però dovranno obbligatoriamente riscattarlo per una cifra vicina agli 8 milioni di euro.