Calciomercato Milan, fatta per Robinson: trovato l’accordo

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno trovato il sostituto di Ricardo Rodriguez: è Antonee Robinson

Calciomercato Milan – Robinson | Il Milan ha definito le ultime uscite dal proprio club, con le cessioni in pochi giorni di Suso, Piatek e Ricardo Rodriguez. Con l’arrivo di quest’ultimo in Olanda, Paese raggiunto proprio in serata dal giocatore, pronto a vestire la nuova maglia del PSV Eindhoven, il Milan trova il suo terzino in entrata: L’americano Robinson sarà un nuovo giocatore dei rossoneri. Quello che diventerà a tutti gli effetti l’ex terzino del Wigan arriverà presto al club di Milano. Boban e Maldini hanno individuato in lui il terzino che andrà a rimpiazzare lo svizzero.

Ultime Milan, Robinson pronto a diventare rossonero: accordo trovato

Sarà un nuovo giocatore del Milan, l’americano Antonee Robinson. L’esterno difensivo arriverà in Italia dopo l’accordo trovato dal club rossonero per prelevarlo dal Wigan. Sky Sport rivela dell’affare in chiusura da parte del duo composto da Boban e Maldini, che hanno garantito a Stefano Pioli il nuovo perno per la difesa. Il giocatore classe ’97 potrebbe arrivare presto a Milano per sostenere le consuete visite mediche, pronto a vestire la maglia dei rossoneri. Con il Wigan, in questa stagione, aveva totalizzato 29 presenze in Championship, trovando pure un gol. Sarà a tutti gli effetti il vice-Hernandez per la corsia mancina.