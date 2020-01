Calciomercato Milan, Piatek è un giocatore dell’Hertha (UFFICIALE)

Krzysztof Piatek passa dal Milan all’Hertha Berlino, l’ufficialità è arrivata oggi pomeriggio, dopo aver espletato le visite mediche.

Ultime Milan, arriva l’ufficialità per Piatek

L’annuncio arriva dal club tedesco: “Krzysztof Piatek passa all’Hertha BSC. Il club della capitale ingaggia l’attaccante polacco dal club italiano di Serie A AC Milan, un giorno prima della fine dell’attuale finestra di trasferimento“. Contestualmente, voce ai protagonisti, a cominciare parole del bomber polacco: “Sono molto contento che questo trasferimento sia andato in porto. Ho un grande desiderio di aiutare il club insieme ai miei nuovi compagni di squadra e di risalire in classifica il più rapidamente possibile“. Grande giubilo anche nel virgolettato del direttore sportivo della società tedesca, Michael Preetz: “Con Krzysztof abbiamo un attaccante di grande talento che ha fatto bene sia in Serie A che nella squadra nazionale Tramite lui ora abbiamo ancora più qualità in avanti“.

I dettagli dell’affare Piatek

La formula prescelta è quella del trasferimento a titolo definitivo. Il Milan è riuscito alla fine ad evitare la minusvalenza: i 29 milioni incassati dal club tedesco, per i piani della società rossonera, bastano per l’ammortamento dei 36 milioni pagati al Genoa l’anno scorso. L’offerta dell’Hertha è stata preferita a quella del Tottenham proprio perché gli Spurs preferivano un prestito con obbligo. Il calciatore, dal canto suo, raddoppia il suo stipendio, passando da 2 milioni a 4 annuali.