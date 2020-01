Calciomercato Milan: il ritorno di Laxalt è un’idea per il dopo Rodriguez

Calciomercato Milan: si ragiona sul ritorno di Diego Laxalt

Calciomercato Milan – Laxalt | Sono gli ultimi giorni di mercato e il Milan sta lavorando moltissimo sulle uscite. Suso è ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia, con l’annuncio arrivato proprio in serata. Piatek in orbita Herta Berlino non è la sola altra cessione dei rossoneri, perché Ricardo Rodriguez andrà via prima della chiusura del calciomercato. Definita la trattativa con il PSV Heindhoven e calciatore che andrà dunque in Olanda, non al Napoli come si era vociferato negli ultimi giorni. Per un calciatore che va, uno che arriva: il nuovo nome per la fascia mancina è quello di Vina, calciatore del Nacional Montevideo. Assieme a lui però, spunta una nuova ipotesi in casa rossonera: il ritorno di Laxalt dal Torino.

Ultime Milan, Laxalt potrebbe concretamente tornare in rossonero

Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, all’interno della trasmissione serale dedicata al calciomercato, il Milan non avrebbe chiuso al mercato in entrata. La clamorosa ipotesi riguarda il terzino ex Genoa e attualmente il forza al Torino: Diego Laxalt. Il calciatore uruguaiano potrebbe tornare al Milan, rientrando dal prestito ai granata, club in cui non ha fatto faville. Su di lui ci sarebbe anche lo Spartak Mosca, ma non è da escludere appunto un’ipotesi rossonera nei suoi prossimi sei mesi in questa stagione.