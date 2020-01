Calciomercato Lazio: Wanyama dal Tottenham la nuova idea

Calciomercato Lazio: Wanyama può arrivare in Italia

Ultime mercato Lazio: nuova idea per Tare, assalto a Wanyama. Come riportato dal Corriere dello Sport, ai biancocelesti piace Victor Wanyama, centrocampista del Tottenham, in scadenza di contratto nel 2021 con il club inglese.

Wanyama potrebbe essere ceduto in extremis, visto lo scarso impiego nel progetto tecnico di Josè Mourinho.

Potrebbe essere questo il colpo della Lazio e del ds Tare nelle ultime ore di calciomercato. Certo, non sarà facile trovare l’intesa con il Tottenham e risolvere tutti i problemi burocratici a meno di 48 ore dal gong di calciomercato ma, se gli Spurs aprissero alla cessione, la Lazio proverebbe a regalare un rinforzo a Simone Inzaghi in vista del girone di ritorno. La fisicità del calciatore in Italia potrebbe dare una grossa mano al club capitolino che cerca anche un rinforzo in attacco.

Notizie Lazio: serve anche una punta

I biancocelesti potrebbero chiudere per un attaccante. Bakambu sembra sia l’uomo giusto.

La Lazio in questo modo darebbe a Simone Inzaghi un’arma in più. A Roma sbarcherebbe un calciatore esplosivo e di grande fisicità capace di giocare sia da prima che seconda punta. Tuttavia l’attaccante si trova ora in Cina e (visto quanto sta accadendo con il Coronavirus) vorrebbe tornare subito in Europa.