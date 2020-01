Calciomercato Lazio: spunta Rafinha per il centrocampo

Notizie Lazio: occhio a Rafinha per il centrocampo

Ultime Lazio: Rafinha il nome nuovo per la mediana. Come riportato da Il Messaggero, i biancocelesti sono a caccia di un rinforzo a centrocampo.

Il ds dei capitolini Tare guarda anche in Liga per pescare due calciatori utili alla causa di Simone Inzaghi.

Il club spera di arrivare ad un attaccante e ad una mezz’ala. Oltre a Bakambu e Giroud in attacco, piace anche l’ex Inter Rafinha in mediana. Il club considerata la coperta corta in mezzo al campo, avrebbe messo nel mirino il calciatore cresciuto nel Barcellona. Occhio anche al nome di Niclas Eliasson, svedese del Bristol. Profili interessanti, anche se non è detto che alla fine il ds riesca a portare un innesto dall’estero visto lo scarso tempo a disposizione.

Per quanto riguarda l’ex Inter, il calciatore è attualmente al Celta Vigo ma il Barca è ancora proprietario del suo cartellino. La prospettiva di giocare in Champions League dalla prossima competizione potrebbe allettare non poco il calciatore.

Ultime Lazio: si lavora anche in Inghilterra

Intanto i biancocelesti lavorano anche per Victor Wanyama, centrocampista del Tottenham, in scadenza di contratto nel 2021 con il club inglese.

Wanyama potrebbe essere ceduto in extremis, visto lo scarso impiego nel progetto tecnico di Josè Mourinho. Anche in questo caso non sarà facile trovare l’intesa con gli Spurs in meno di 36 ore.