Calciomercato Lazio, obiettivo Giroud: i biancocelesti si inseriscono nella trattativa

Calciomercato Lazio, si tenta l’affare Giroud: la situazione

Calciomercato Lazio – Giroud | Il mercato continua e per tutte le squadre in Serie A, le voci si intensificano in questi ultimi giorni. In particolar modo quelle legate agli attaccanti, protagonisti assoluti di questa sessione di riparazione. Uno di questi è Oliver Giroud, punta del Chelsea che resta in orbita Inter, ma la trattativa non sembra sbloccarsi. Il calciatore francese ha voglia di andar via da Londra ed è per questo che potrebbe smettere di attendere l’Inter e unirsi ad un nuovo club. Tutto dipenderebbe però anche dallo stesso club d’appartenenza, alla ricerca di un attaccante per rimpiazzare il posto che lascerebbe vacante. Tutto dipenderà da Mertens, che libererebbe così il centravanti transalpino. Su di lui, oltre all’Inter, ci sarebbe finita anche la Lazio.

Ultime Lazio: i biancocelesti tenteranno di beffare l’Inter per Giroud

Ultimi aggiornamenti di mercato, che arrivano direttamente dai colleghi di Sky Sport. Stando a quanto rivelato all’interno dello speciale di calciomercato in onda nel corso della serata, ci sarebbe finita anche la Lazio su Olivier Giroud. Il centravanti piace al presidente Claudio Lotito club biancoceleste che avrebbe raggiunto anche l’intesa con la società londinese. Tutto dipenderà dall’intreccio di mercato, intanto la Lazio sonda terreni importanti. Inter che potrebbe essere beffata dalla formazione allenata da Simone Inzaghi, che troverebbe all’interno del suo organico un calciatore di esperienza internazionale elevata, garanzia per la corsa alla Champions League.