Calciomercato Lazio: Giroud o Bakambu, colpo Tare

Calciomercato Lazio – Bakambu | Torna di moda il nome dell’attaccante classe ’91 del Sinobo Guoan. Il ds Tare è in cerca di un colpo a sorpresa per rinforzare l’attacco in vista della lotta scudetto, un vero e proprio Mister X. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’infortunio di Correa fa piombare il club biancoceleste sul mercato. Bakambu sembra sia l’uomo giusto. Un calciatore esplosivo e di grande fisicità capace di giocare sia da prima che seconda punta. Il calciatore attualmente si trova in Cina e (visto quanto sta accadendo con il Corona virus) vorrebbe scappare subito e aspetta offerte. Si potrebbe liberare più facilmente a giugno oppure nel 2021, ma la Lazio e il calciatore vorrebbero anticipare il colpo. Nel 2018 ha lasciato la Liga dove vestiva la maglia del Villarreal.

Mercato Lazio: Giroud, Delofeu, El Shaarawy e Keita altre alternative

Non mancano le alternative a Tare. Infatti, per rinforzare la squadra di Inzaghi, il ds ha pensato anche al colpo Giroud nelle ultime ore, dove andrebbe a beffare l’Inter che lo segue da inizio mercato. Pare però che il calciatore sia stato proposto dal Chelsea e che la Lazio non sembra convinta, così come Pedro. Un’altra candidatura interessante è quella di El Shaarawy, anche lui in attesa di offerte per ‘scappare’ dalla Cina. Restano in corsa Azmoun, dello Zenit San Pietroburgo e Gerard Deulofeu, impossibile in ritorno di Keita.