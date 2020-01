Calciomercato Lazio, Giroud potrebbe passare ai biancocelesti: lavori in corso all’Hotel Sheraton

Calciomercato Lazio – Giroud | Oggi i colloqui con la Lazio per Olivier Giroud, come vi abbiamo raccontato nel corso della giornata. Gli intermediari Morabito, Antonini e Matarazzo, sono a lavoro in serata all’Hotel Sheraton. Il club biancoceleste ha raggiunto un accordo economico totale, anche con il Chelsea che però vorrebbe trovare prima un sostituto. Lo rivelano i colleghi di Sky Sport, con l’idea del calciatore potrebbe essere indirizzata sulla Lazio. Il campione del Mondo apprezza molto la voglia del club di andarlo a prelevare. In questo momento Giroud starebbe valutando l’idea del club della Capitale, l’ultimo giorno di mercato dirà la verità. Il giocatore forzerà la cessione.