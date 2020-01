Calciomercato Lazio, Giroud vicino: accordo con il giocatore, si tratta con il Chelsea

Calciomercato Lazio: Giroud si avvicina, trovato l’accordo

Calcio Mercato Lazio Giroud | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo in queste ultime ore della sessione invernale, e molti club stanno cercando di portare a termine qualche innesto importante in previsione di un complicato girone di ritorno. Tra questi anche la Lazio, che nella giornata di ieri pare si sia avvicinata parecchio a Giroud.

L’attaccante francese è in uscita dal Chelsea, ed è stato accostato tantissimo all’Inter, il quale ha poi virato su altri obiettivi. Ecco che i biancocelesti ne hanno approfittato, e nel giro di poco tempo hanno anche raggiunto un accordo con il giocatore. Giroud si avvicina alla Capitale, da qui a poco potrebbero arrivare altre novità. Questo quanto riportato da Sky Sport.

Giroud-Lazio: ostacolo Chelsea

Giroud è un obiettivo concreto per la Lazio, che può essere fiduciosa dopo l’accordo raggiunto. Ora però ci sarà da superare l’ultimo ostacolo nella trattativa: il Chelsea. La squadra londinese non ha ancora dato il via libera per lasciar partire il proprio attaccante, e la sensazione è che bisognerà aspettare almeno domani per completare il tutto. La lazio per adesso aspetta, Tare è in agguato e ha già fatto tanto: superare l’Inter nell’affare.