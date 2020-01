Calciomercato Juventus, ora il rilancio per De Sciglio

Mattia De Sciglio sembrava diretto verso Parigi, con Kurzawa a percorrere la stessa strada ma in direzione opposta: tutto saltato, ora si attende il rilancio.

Calcio mercato Juventus, l’affare De Sciglio

Il cartellino vendesi sulla sua maglia non c’era mai stato. Così il terzino ex Milan non ha preso troppo male il fatto che sia saltato tutto con il PSG, nonostante avesse in mano una proposta di contratto praticamente al doppio del suo attuale stipendio. Certo alla Juventus non è mai stato del tutto protagonista in questi anni di successi, ma nemmeno a Parigi avrebbe avuto il posto assicurato. Contemporaneamente c’era un Kurzawa desideroso di vestire la maglia bianconera (per lui in Italia lo stipendio sarebbe stato uguale, ma è dura resistere al fascino della Vecchia Signora è dura). Scambio alla pari, plusvalenza per entrambe le società, tutti contenti, fino al dietrofront della Juve, raccontato da Tuttosport: con Danilo che non riesce a dare garanzie dal punto di vista fisico per il momento, la sua duttilità potrebbe tornare utile nella fase più importante della stagione.

Il progetto di Paratici per De Sciglio

Adesso il rilancio. Anche perché in questi mesi ha già imparato cos’è il sarrismo nella sua applicazione bianconera. Ieri ha svolto tutta la seduta d’allenamento alla Continassa, nonostante le scorie del problema agli adduttori della scorsa settimana: domenica si siederà in panchina contro la Fiorentina.