Calciomercato Juventus, rilancio del Borussia Dortmund per Emre Can

Continua la trattativa di mercato tra Juventus e Borussia per il centrocampista tedesco: arriva una nuova offerta dei tedeschi, potrebbe essere quella decisiva.

Calcio mercato Juventus, Emre Can ai saluti?

Il Borussia fa sul serio. Come riferito da Sky Sport, il club della Westfalia ha rilanciato rispetto alla precedente offerta: affare complessivo da 30 milioni di euro, di cui che arriveranno nelle casse della Juve per il prestito del calciatore, altri 26 per il riscatto obbligatorio, ed altri 2 per bonus più o meno facilmente raggiungibili. Si lavora per il momento a questa ipotesi, ma non sono esclusi altri repentini colpi scena: il fatto che i gialloneri stiano nel frattempo salutando Paco Alcacer, passato ufficialmente al Villarreal, è un chiaro segnale di come adesso abbiano un vero e proprio buco in mezzo al campo, da colmare, magari, con Emre Can. L’ostacolo più grande al momento è dato dal tempo: mancano poche ore al gong di chiusura di questa sessione.

Juve, la necessità di vendere Emre Can

Non solo alleggerire il monte ingaggi (il tedesco guadagna qualcosa come 5,5 milioni di euro all’anno) ma anche realizzare una plusvalenza importante in ottica fair play finanziario. Il club infatti, al momento rischia molto, come svelato dagli esperti UEFA di recente.