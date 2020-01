Calciomercato Juventus, Pjaca verso la Sampdoria: c’è ancora un ostacolo

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Pjaca-Sampdoria, ultimo nodo da scogliere

Calcio Mercato Juventus Pjaca | La Juventus continua le sue operazioni di mercato, e lo fa ragionando anche sulle cessioni. Nella rosa di Maurizio Sarri ci sono diversi esuberi, tra cui Marko Pjaca. L’attaccante croato ha trovato pochissimo spazio nelle ultime due stagione, e il suo futuro sarà certamente lontano da Torino per quest’anno. Negli ultimi giorni si sta lavorando su una soluzione vantaggiosa per tutti, e attualmente la pista più calda è quella che porta alla Sampdoria.

Il club blucerchiato si è avvicinato parecchio al giocatore, ma stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, pare ci sia un ultimo nodo da scogliere: l’ingaggio di Pjaca, che percepisce 2 milioni di euro annuali, troppi per la squadra ligure. Ecco che da qui alle prossime ore si dovrà assolutamente trovare un modo per agevolare tutti, Pjaca in primis, che rischia di perdere altri 6 mesi di attività.

Pjaca: futuro incerto, tra Samp ed estero

La carriera di Pjaca non ha mai avuto quella scintilla che ci si aspettava, e ad oggi è difficile pronostica una destinazione per il suo futuro. La Sampdoria è un’ipotesi concreta, mentre si fa largo anche la pista estera, con alcuni club che hanno chiesto informazioni per il giocatore. Questi i dettagli nell’operazione con i blucerchiati.