Calciomercato Juventus, Pjaca va all’Anderlecht: fissate le visite medice

Calciomercato Juventus, Pjaca ai saluti: andrà in prestito all’Anderlecht

Calciomercato Juventus – Pjaca | Colpo di scena, il croato Marko Pjaca saluta l’Italia, ancora una volta. Era stato accostato a Sampdoria e Cagliari negli ultimi giorni, l’ex Dinamo Zagabria però non trova pace nel massimo campionato italiano. In Serie A non c’è spazio per lui ed è per questo che potrebbe aver trovato finalmente la sua nuova destinazione. Si tratta del Belgio, troverà spazio nella Pro League perché l’Anderlecht avrebbe trovato l’accordo con la Juventus per il prestito. La trattativa in chiusura proprio nella serata, con l’arrivo previsto domani in Belgio per svolgere le consuete visite mediche.

News Juventus, Marko Pjaca all’Anderlecht: tutti i dettagli del prestito

Era in uscita dalla Juventus, l’esterno offensivo Marko Pjaca. Nessuna permanenza in Serie A, perché il calciatore finirà all’Anderlecht, pronto per una nuova avventura lontano dall’Italia, dopo la parentesi breve allo Schalke 04 di una stagione fa. In queste ultime ore sarebbe stato definitivo l’accordo tra i due club per il prestito secco, senza obbligo o diritto di riscatto. Domani il calciatore sarà in Belgio per sostenere le visite mediche, andrà ad unirsi al club belga in prestito, con l‘opzione per il rinnovo di un ulteriore anno di prestito nella prossima stagione.