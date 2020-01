Calciomercato Juventus: nodo Emre Can, le ultime sulla trattativa

Calciomercato Juventus: Emre Can resta in uscita

Mercato Juventus, conto alla rovescia per Emre Can. Come riportato da kicker l’affare resta possibile. Le due società sono pronte a chiuder per 30 milioni di euro complessivi.

Il conto alla rovescia è partito. Juventus e Borussia Dortmund stanno provano a trovare un accordo per il trasferimento del tedesco in Bundesliva.

La Juve ha deciso di accontentare il calciatore che vuole lasciare Torino per vestirsi di giallonero. Sarebbbe la sua terza esperienza in Germania dopo Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Favre lo vorrebbe schierare da centrale nella difesa a tre come accaduto anche a Liverpool e a Torino contro l’Atletico. L’allenatore svizzero attende fiducioso lo svolgersi delle trattative.

Ultime Juve: servono 30 milioni

La Juventus chiede una cifra vicino ai 30 milioni di euro, mentre il Borussia Dortmund ragiona su cifre inferiori e su una formula differente: il prestito con obbligo di riscatto.

Ma il club tedesco è pronto al rilancio come confermato dalla Germania. Michael Zorc, direttore sportivo del BCV, ha parlato così in conferenza stampa.

“Non è rimasto molto tempo. Non è un segreto che stiamo pensando a lui, anche se non abbbiamo preso ancora alcuna decisione”.

La chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere la cessione di Paco Alcácer da parte del BVB. Lo spagnolo, chiuso dall’arrivo di Haaland, sta premendo per tornare in Spagna. Il Valencia lo ha corteggiato in passato, ad oggi ci sarebbe il Villarreal tra la squadra ad essere vicina a lui.

“Paco oggi non si sta allenando con i compagni. Lo abbiamo lasciato andare in Spagna per concludere una trattativa con un altro club”.

Una volta conclusa l’operazione Alcácer, il Dortmund avrebbe in cassa il denaro necessario per prelevare Emre Can. Con la sua cessione i bianconeri potrebbero pensare ad un nuovo innesto.