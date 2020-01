Calciomercato Juventus, Emre Can al Borussia Dortmund: affare in chiusura

Calciomercato Juventus, Emre Can va in Bundesliga: operazione ai dettagli con il Borussia Dortmund

Calciomercato Juventus – Emre Can | Si sta per chiudere una telenovella andata avanti per tutta la stagione. Le ipotesi di un addio del calciatore tedesco si erano già vociferate ad inizio stagione, quando Maurizio Sarri lo escluse dalla lista della Champions League. Dopo sei mesi da quel momento, sembra essere giunta al termine la trattativa tra il Borussia Dortmund e la Juventus, per Emre Can. Il calciatore tedesco è pronto a unirsi al suo nuovo club, sarebbe finalmente arrivata per i bianconeri l’offerta all’altezza delle richieste della società bianconera. Ultimi dettagli, poi il calciatore sarà ufficialmente un tesserato del BVB.

Ultime Juventus, operazione in chiusura con il Dortmund: trovato l’accordo

Dopo la cessione di Alcacer, il Borussia Dortmund è riuscito a formulare l’offerta ufficiale di cui si parlava in questi ultimi giorni. Sarà un’operazione da 30 milioni totali, raggiungibili con i bonus. Offerta ufficiale del club tedesco come rivelano i colleghi di Sky Sport, che ha convinto il club bianconero. La Juventus non avrebbe voluto privarsi del centrocampista, anche perché non arriverà un sostituto, ma sarà Emre Can il ‘sacrificato’ per monetizzare. Considerando l’acquisto a parametro zero dello scorso anno, la plusvalenza netta fa gola al club di Agnelli. L’operazione adesso è in dirittura d’arrivo, i club sono ai dettagli. Si attende la firma definitiva e poi anche l’ufficialità.