Calciomercato Juve: Icardi può tornare in Serie A, Paratici ha parlato con il PSG

Mercato Juve Icardi – Saltato lo scambio De Sciglio-Kurzawa tra Juventus e PSG nelle ultime ore. La Juve non è sembrata convinta di chiudere l’affare. Intanto, come riporta Tuttosport, Fabio Paratici e Leonardo potrebbero aver aperto nuovi scenari durante quella trattativa. Un nome che è spuntato fuori durante gli ultimi incontri con il clu parigino è quello di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter è stato scaricato la scorsa estate dalla società nerazzurra negli ultimi giorni di mercato, andando a puntare su Lukaku. La Juventus già lo scorso anno, insieme al Napoli, ha provato a portare il bomber argentino in bianconero, ma senza risultati. Tra la Juve e Icardi però potrebbe non essere finita qui. Il calciatore resta di proprietà dell’Inter, con un riscatto fissato a 70 milioni che il PSG ha intenzione di esercitare alla fine del prestito che terminerà a giugno. La decisione finale prò spetta al giocatore. Infatti Icardi potrà dire al club francese di non voler restare per far ritorno a Milano e in Italia.

Mercato Juve: Icardi, decisiva Wanda Nara

Il PSG vuole puntare su Icardi, che si è ambientato bene nel frattempo a Parigi. Edinson Cavani è in uscita e sembra lui l’erede già scelto. Presto per fare previsioni, ma Wanda Nara potrà essere un fattore determinante. Troppi i voli da Milano a Parigi con i figli per stare vicino a suo marito (visto il lavoro con la tv italiana che continua a fare la moglie del calciatore). La Juve ci proverà in questi mesi e se a Icardi venisse nostalgia dell’Italia si fionderà immediatamente. Un tentativo potrà essere fatto anche per Haaland.