Calciomercato Inter: svolta Vecino, Marotta ha deciso

Calciomercato Inter: svolta Vecino, l’uruguaiano può restare

Notizie mercato Inter: Vecino non andrà via. Come riportato da cm.com, il mercato dei nerazzurri potrebbe essere chiuso. Il centrocampista ex Fiorentina, infatti, per tanti giorni è stato al centro delle trattative in uscita per l’Inter.

Tuttavia Matias Vecino dovrebbe restare in nerazzurro. La dirigenza ha deciso di tenerlo a Milano visto che numericamente la formazione milanese ha bisogno di un altro centrocampista.

Durante questa finestra di calciomercato non è arrivata un’offerta che ha convinto la dirigenza a cedere il mediano che ieri ha anche disputato la gara contro la Fiorentina in Coppa Italia.

Marotta ed Ausilio nelle ultime ore hanno rifiutato l’offerta pervenuta dall’Everton perché troppo bassa, così come le altre che sono arrivate.

Calciomercato Inter: mercato chiuso

Nelle ultime ore dovrebbe sbarcare a Milano il giovane Satriano. Dovrebbe essere questo l’ultimo colpo di mercato in entrata dell’Inter dopo aver annunciato l’arrivo del danese Eriksen.

Senza altre uscite, non ci saranno ingressi di rilievo. Se l’uruguaiano fosse stato ceduto, l’Inter avrebbe dovuto prendere un altro centrocampista, ma non è stato individuato nessuno calciatore alla portata della società milanese ed in grado di alzare il tasso di qualità della rosa come confermato ieri dallo stesso tecnico Antonio Conte dopo la gara di Coppa Italia.