Calciomercato Inter: Pandev nel mirino, può essere il colpo last minute

Calciomercato Inter: Pandev nuova idea per l’attacco

Calcio Mercato Inter Pandev | La sessione invernale di mercato sta ormai per terminare, e l’Inter sta provando a prendere un attaccante, soprattutto per far rifiatare Lautaro e Lukaku. Antonio Conte ha bisogno di una punta, e tra le ultime idee di mercato ci sarebbe anche Goran Pandev. Il giocatore macedone è uno degli “eroi del Triplete” e sarebbe un’ipotesi clamorosa per l’attacco nerazzurro.

Attualmente in forza al Genoa, Pandev potrebbe fare parecchio comodo all’Inter, specie per via della sua esperienza anche in campo internazionale. Il colpo low cost potrebbe essere lui, e Ausilio e Marotta potrebbero anche provare ad insistere con il Genoa nelle prossime ore. Questo quanto riportato da Sky Sport.

News Inter: il punto sugli attaccanti in entrata

Pandev è un’idea concreta per l’Inter, ma ad oggi ci sono almeno tre giocatori seguiti in quel ruolo. Il macedone può essere il colpo last minute, ma attualmente in pole ci sono altri due profili: Giroud e Llorente. L’attaccante francese è vicino alla Lazio, e di conseguenza lo spagnolo del Napoli sembra essere quello più fattibile, visto e considerato prezzo e semi-accordo raggiunto. La sensazione è che la dirigenza nerazzurra possa fare dei passi importanti in questa giornata per chiudere per il basco.