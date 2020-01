Freme il mercato in casa nerazzurra: Beppe Marotta ha da poco lasciato lo Sheraton, centro delle ultime ore di questa sessione invernale. L’obiettivo dell’amministratore delegato è trovare una punta: dopo il no del Genoa per Pandev, si tenta la pista che porta all’attaccante del Monaco.

Calcio mercato Inter, il Genoa tiene Pandev

Nelle ultime ore si erano fatte insistenti le voci che vogliono l’attaccante macedone fare ritorno lì dove aveva vinto tutto, in quella che potrebbe anche essere l’ultima stagione da calciatore. Ad ogni modo, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Genoa è deciso a trattenere il bomber, individuato come una figura chiave per raggiungere una salvezza. Sono anzi altri i profili che potrebbero lasciare Marassi: stiamo parlando di Favilli e Pinamonti, il cui riscatto (obbligatorio per entrambi a giugno) potrebbe pesare molto sulle casse del club rossoblu, e per questo si sta lavorando alla cessione di almeno uno dei due. Pandev invece, non si muove.

Ultime Inter, obiettivo Slimani

I nerazzurri così si guardano intorno e pensano a Slimani, attaccante del Leicester in prestito al Monaco. Fonti interne alla società nerazzurra si dimostrano possibiliste rispetto all’ipotesi prestito, ma non ottimiste: potrebbe aiutare il buon rapporto, rinsaldato dall’affare Lukaku, con il suo agente Federico Pastorello. Quest’annata l’attaccante algerino, classe 1988, sta tenendo un rendimento decisamente importante, mettendo a segno 7 reti in 14 presenze, di cui 12 da titolare. Su di lui c’è anche la concorrenza del Tottenham.