Calciomercato Inter: Kumbulla soffiato al Napoli, le ultime

Calciomercato Inter: Kumbulla soffiato agli azzurri

Ultime Inter: per Kumbulla ora nerazzurri in pole. Come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri sono pronti a soffiare il centrale alla squadra partenopea.

Marotta ed Ausilio starebbero trattando con l’Hellas Verona per l’arrivo di Marash Kumbulla. Il difensore albanese classe 2000 piace anche al Napoli ma preferirebbe accasarsi all’Inter.

Negli ultimi giorni, infatti, il club del presidente Aurelio De Laurentiis aveva anche già trovato un accordo con il club scaligero per il passaggio del centrale a Napoli per una cifra prossima ai 20 milioni di euro. Tuttavia il ragazzo non ha mai sciolto le riserve sul contratto con il Napoli.

Ultime Inter: la linea giovane prosegue con Chong

Intanto l’Inter prosegue i contatti con gli agenti di Tahith Chong, 20enne talentino in scadenza con il Manchester United a fine stagione. Il club nerazzurro sta lavorando a un’operazione insieme al Jiangsu Suning, dove il calciatore potrebbe essere momentaneamente ‘parcheggiato’ in prestito prima di arrivare a Milano in estate vista l’abbondanza a Milano. Sul ragazzo la concorrenza è foltissima ma l’Inter, come successo con Eriksen, sta dimostrando di saper convincere anche talenti europei di primo livello a sposare il progetto di Antonio Conte. Novità sono attese nei prossimi giorni visto che dal primo febbraio l’esterno sarà libero di firmare con qualsiasi squadra.