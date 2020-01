Calciomercato Genoa, Iturbe torna in Italia: è sbarcato a Milano

Calciomercato Genoa, Iturbe è arrivato in Italia: l’argentino torna in Serie A

Calciomercato Genoa – Iturbe | E’ tornato in Italia, Juan Manuel Iturbe, dopo esattamente due anni e mezzo. Tornerà a vestire la maglia di un club di Serie A, questa volta ripartirà da quella del Genoa. Il club rossoblu è scatenato sul mercato, Preziosi è pronto a dare al suo tecnico, Davide Nicola, i giusti rinforzi per la corsa salvezza. Iturbe è sbarcato a Milano, è arrivata la cosiddetta fumata bianca, come rivelano i colleghi di Sky Sport. Il patron dei grifoni avrebbe trovato l’accordo con il Pumas per il cartellino del calciatore argentino. Sarà un prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo qualora dovesse raggiungere un numero definito di presenze.