Calciomercato Fiorentina, Criscito prenderà una decisione nelle prossime ore: le ultime

Calciomercato Fiorentina – Criscito | Provengono da tre squadre diverse i nomi dei nuovi tre volti della Fiorentina. In casa viola il presidente Commisso piazza colpi importanti, da regalare a Beppe Iachini. Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, anche Igor ha raggiunto Milano per le visite mediche da sostenere domani con la Fiorentina, dopo Kouamè e Duncan. Triplo colpo in arrivo, mentre si attende una risposta entro la fine di questa serata per Mimmo Criscito. Il difensore del Genoa dovrà dare una risposta sul suo futuro.