Calciomercato Fiorentina, Barone: “Annunci a breve”

Mercato Fiorentina | Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ai cronisti presenti in albergo:

“Questa è la mia prima volta al calciomercato, questo modo di fare mi piace molto e spero che le squadre di Serie A si riuniscano tutte per le trattative. Anche questo fa crescere il calcio italiano”.

Duncan?

“Io e Pradè siamo al lavoro su tutte le opportunità per riuscire a migliorare la squadra. Gennaio è un periodo importante, vi daremo novità in serata o domani. Lavoriamo sia per quest’anno che per l’anno prossimo, abbiamo una squadra giovane che con Iachini sta facendo molto bene”.

Kouame?

“Ancora non è ufficiale il suo arrivo ma parliamo di un giocatore conosciuto. Sa dare profondità alla squadra ma è reduce da un lungo infortunio. Vediamo di fare annunci entro la fine del mercato”.

Criscito?

“Non abbiamo notizie su Mimmo per ora. E’ un calciatore importante ed è capitano del Genoa e ovviamente è importante per loro. Vedremo cosa accadrà”.