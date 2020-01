Notizie Torino, esonero per Mazzarri: spunta anche Ballardini

Ore calde in casa granata: dopo la cocente sconfitta contro l’Atalanta la panchina di Walter Mazzarri è sempre più bollente. Oggi Tuttosport riferisce il nome di Davide Ballardini quale possibile candidato a sostituire il tecnico toscano.

Ultime Toro, Mazzarri rischia l’esonero

Il pesante 7-0 subito dagli orobici ha lasciato il segno dalle parti di Torino. Sono ore di riflessione tra il presidente Cairo ed il direttore Comi, soprattutto per quel che riguarda il futuro del mister. Come anticipato ieri, è possibile che nelle prossime ore vengano prese delle decisioni drastiche e si possa arrivare addirittura al suo esonero, con alcuni nomi già in ballo per sostituirlo. Oggi Tuttosport riporta come ci sia anche una terza scelta: stiamo parlando di Davide Ballardini, la cui ultima esperienza risale al Genoa, terminata per screzi con la dirigenza e non per mancanza di risultati.

