Mercato Juventus, Bernardeschi può restare: tutto dipende da Sarri

Mercato Juventus: Bernardeschi futuro incerto, Sarri sceglierà

Mercato Juventus Bernardeschi | Il futuro di Federico Bernardeschi è ancora molto incerto, e soprattutto negli ultimi giorni le voci di mercato sono tornate a farsi sentire in maniera molto caotica. Il giocatore bianconero era stato dato per partente già da diversi mesi, ma poi qualcosa è scattato nella mente di Maurizio Sarri: un ruolo ruolo per Federico, e soprattutto un futuro ancora alla Juve. La concorrenza in attacco è sempre stata troppa, mentre a centrocampista serviva la scossa, un guizzo, ed ecco che l’ex Fiorentina si è trasformato in mezz’ala, guadagnandosi fiducia e minutaggio.

Ora lo scenario sembra essere cambiato nuovamente, un ipotesi di scambio con il Milan che si fa molto interessante. Per adesso è impossibile pronosticare un esito, ma alla fine l’ultima parola spetterà a Sarri, il quale primo lo ha rivitalizzato, e adesso può “bocciarlo” definitivamente. Questo quanto riportato da cm.com.

Bernardeschi: partenza incerta, adesso o a fine anno?

Il futuro di Bernardeschi è appeso ad un filo, e tutto dipenderà ancora una volta da Sarri e le sue scelte. Il centrocampista bianconero potrebbe anche restare a Torino in questa finestra di mercato, ma il dubbio potrebbe ripresentarsi anche a fine stagione, quando le pretendenti torneranno a farsi avanti. Da qui a breve arriveranno altre novità.