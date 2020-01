Juventus, contatti con Matuidi per il rinnovo: i dettagli

Ultime Juventus, Matuidi verso il rinnovo | La Juventus inizia a dedicarsi anche ai rinnovi contrattuali dopo i colpi del mercato in entrata e le ultime, incandescenti, ore di mercato. Blaise Matuidi potrebbe ridiscutere il suo contratto con i bianconeri.

Juventus-Matuidi, prove di rinnovo

Blaise Matuidi dovrebbe continuare la sua esperienza alla Juventus, per almeno un’altra stagione. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza con i bianconeri a giugno ma la dirigenza non vuole perdere un ottimo calciatore a parametro zero. Sono iniziati i primi contatti con Mino Raiola per provare a prolungare il matrimonio. Matuidi potrebbe accordarsi con qualsiasi altro club ma la Juventus gode di una clausola che permetterà al club di valutare entro tutto il mese di febbraio se proporre o meno un rinnovo contrattuale. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, i bianconeri non sono ancora certi di chiudere con il francese e stanno provando a capire cosa si può muovere sul mercato prima di formalizzare un’offerta. Le sensazioni, però, sono molto più che positive: Matuidi alla fine rinnoverà.

Juventus, obiettivo ringiovanire la rosa

Uno dei motivi che trattengono la Juventus nel proporre un rinnovo è l’età del centrocampista transalpino che il prossimo 9 aprile compirà 33 anni. In rosa ci sono già degni eredi come Adrien Rabiot, molto duttile e per di più francese come il collega. Con Mino Raiola, procuratore di Matuidi, sono stati avviati discorsi anche sul ritorno di Paul Pogba in bianconero.