Marotta prima di Inter-Fiorentina: “Eriksen grande acquisto, difficile alzare il livello adesso”

Marotta prima di Inter-Fiorentina

Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni Rai Sport prima del match di Coppa Italia contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Sull’arrivo di Eriksen? Siamo contenti di averlo qui con noi, è un giocatore di altissimo livello. L’Inter è un club che ha parecchio prestigio. Sulla vicinanza alla Juve? Noi guardiamo solo il nostro percorso, non quello degli altri. Siamo felici di ciò che stiamo facendo, speriamo di continuare in questo modo. Gli ultimi pareggi? C’è da migliorare in questa seconda parte di stagione, il tecnico ha già fatto le sue analisi ed è sempre complicato trovare la perfezione in un percorso. L’Inter è una squadra completa? Non faremo altre operazioni di mercato, Eriksen è stato un grande acquisto, è difficile alzare ancora di più il livello della squadra”.