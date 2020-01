Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali del match di Coppa Italia

Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Tanta attesa per il match di stasera tra Inter e Fiorentina, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri non arrivano alla sfida in un buon momento, al contrario della viola, che dopo l’arrivo di Iachini sulla panchina, è riuscita a totalizzare diversi risultati utili. Si prospetta una sfida molto intensa, chi passerà il turno accederà alle semifinali ed affronterà il Napoli. Grande novità nel club meneghino, in campo dal primo minuto ci sarà Sanchez. Queste le scelte ufficiali dei due tecnici:

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 87 Candreva, 8 Vecino, 23 Barella, 15 Young; 7 Sanchez; 10 Lautaro, 9 Lukaku.

FIORENTINA (3-5-2): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 17 Ceccherini, 22 Caceres; 21 Lirola, 24 Benassi, 78 Pulgar, 5 Badelj, 29 Dalbert; 25 Chiesa, 38 Vlahovic.